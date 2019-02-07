Христина Соловій – Холодно: слухайте нову версію хіта Океану Ельзи

Христина Соловій переспівала відому пісню "Холодно" популярного гурту "Океан Ельзи". Нова версія стала офіційним саундтреком до українського фільму "Крути 1918". Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Юна співачка Христина Соловій потішила прихильників новим треком, а саме переспівом хіта "Океану Ельзи" - Холодно. Саме ця пісня з новим аранжуванням стала одним із саундтреків історичного українського фільму "Крути 1918", прем'єра яких стартує вже з 7 лютого.

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"Ідея записати нову версію відомої пісні "Холодно" гурту Океан Ельзи, виникла у режисера фільму Крути 1918 ще на етапі створення сценарію і він одразу запропонував для виконання цієї пісні Христину Соловій. Було декілька зустрічей на студії, обговорювалося нове звучання "Холодно". Результатом ми залишилися дуже задоволені, і пісня в новій інтерпретації посилила драматургію ключової сцени фільму", – поділився продюсер стрічки Андрій Корнієнко.

Христина Соловій – Холодно: слухати пісню онлайн:

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