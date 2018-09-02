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Одна з найкрасивіших легкоатлеток України розбурхала фанатів розкішними формами

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Легкоатлетка Марина Бех - фото 1
Легкоатлетка Марина Бех / Instagram

Знаменита українська стрибунка в довжину Марина Бех вкотре вразила мережу своїми ідеальними формами.

23-річна легкоатлетка Марина Бех часто тішить своїх шанувальників пікантними фото у себе в Instagram.

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Цього разу красуня виклала знімок в купальнику, який за кілька днів зібрав безліч позитивних коментарів, в яких користувачі просто засипали спортсменку компліментами.

Знімок оцінили на цей момент уже майже 9 тисяч осіб.

A post shared by MARYNA BEKH (@marynabekh) on

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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