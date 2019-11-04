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TAYANNA – До мами: слухайте новий ліричний хіт
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Популярна співачка TAYANNA презентувала новий трек "До мами", яка вже встигла припасти до душі шанувальникам. Слухайте нову пісню та дізнавайтесь текст онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) потішила прихильників свіжою піснею "До мами", яку вже встигла презентувати в прямому ефірі "Танців з зірками" 3 листопада. Яскравий виступ у стилі ретро підкорив глядачів, тому вони із радістю чекали на лірик-відео від зірки.
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"Пісня "До мами" – історія кохання, де почуттями тендітної жінки користується чоловік аби полікувати свою болісну рану минулих відносин. Це пригнічує головну героїню. Людина, яка стає "подорожником" для її душі - мама. Адже у різних життєвих ситуаціях ніхто не підбере кращих слів ніж вона. Ми повертаємось до мами, коли нам потрібна порада, коли нам добре чи погано, весело або самотньо", – ділиться сама виконавиця.
Слухати онлайн пісню TAYANNA – До мами:
Текст пісні TAYANNA – До мами:
Куплет 1:
Я втирала твої рани
І вмивала їх сльозами
Не для тебе мама квітку поливала вечорами.
Ти зірвав мене без дозволу
Любувався пелюстками
Та не встигло сісти сонце, як щось сталося між нами.
А що там далі буде?
Що завтра скажуть люди?
Не хочу більше чути
Я-я-я
Приспів:
Бо я вертаюсь до мами
Лити сльози, тебе забувати
До мами
Пити любов хмільними ковтками
До мами
Лити сльози, тебе забувати
До мами
До мами
Куплет 2:
Тамувала твою спрагу
З рук березовим соком,
Закохалася у тебе вдруге ненароком.
Не було би лізти в річку,
Бо вода вже каламутна
Не почула в твоїх пробач,
Ані краплі смутку.
А що там далі буде?
Що завтра скажуть люди?
Не хочу більше чути
Я-я-я
Приспів:
Бо я вертаюсь до мами
Лити сльози, тебе забувати
До мами
Пити любов хмільними ковтками
До мами
Лити сльози, тебе забувати
До мами
До мами
Ця пісня про неї,
Ця пісня про неї,
Як ти мене навмисно до себе приклеїв,
Щоб просто забути
Її вуста і руки,
А як мені з цим бути?
А як мені з цим бути?
Та я вертаюсь до мами...
Дивіться також виступ TAYANNA – До мами на шоу Танці з зірками:
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