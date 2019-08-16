Хто спав, хто сапав: Баба Доцька зняла пародію на хіт Натверкай (відео)

Колоритна Баба Доцька потішила шанувальників новим кліпом-пародією. У відео коломийська артистка показала нелегку долю людини, що має город.

Разом з артистками театру танцю Ерідан Баба Доцька вперше затанцювала серед поля і заспівала про тяжку долю всіх тих, хто живе в селі.

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"Ми зберегли суть пісні, але виконали її по-новому: з гуцульським колоритом, а текст пародійної пісні скомпонований з декількох коломийок", – розповіла виконавиця. Нове відео зняли всього за 2,5 години. До речі, за псевдонімом "Баба Доцька" ховається журналістка з Коломиї Марина Максимів, яка наділила сценічний образ рисами своєї рідної бабусі.

"Ся співанка для всіх тих, хто знає єк то тєжко мати город. Бережіт здоровлі і най ваш урожай буде файнішим єк мій", – написано в описі під відео.

Насолоджуйтеся!

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