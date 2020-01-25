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Джаред Лето поділився своїм номером у мережі: фанати божеволіють від щастя

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Джаред Лето закликав усіх писати йому - фото 1
Джаред Лето закликав усіх писати йому

Актор і музикант Джаред Лето опублікував у своєму інстаграмі номер телефону і закликав прихильників писати йому за цим номером. Фанати не змусили на себе довго чекати ;)

Актор супроводжував пост своїм відео: "Привіт, хлопці, це я, Джаред Лето, ваш старий друг. Я сумую за вами. Я подумав, ми вже давно знайомі і мені варто дати вам мій номер телефону. Я буду радий отримати повідомлення від вас. Напишіть мені, якщо ви скучили, розкажіть, як ваші справи. Ось номер – 213.335.2223. Люблю вас, бережіть себе", – каже Лето.

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Фанати відразу почали писати за вказаним номером. Причому, їм дійсно відповідають. Щоправда, відповіді в основному однакові. На письмові повідомлення Джаред (або бот) надсилає фотографію.

"Я написала йому, і Джаред, якщо це дійсно він, надіслав мені це [фото]."

Джаред Лето поділився своїм номером у мережі: фанати божеволіють від щастя - фото 382202

Ще одна користувачка твіттера опублікувала таку ж фотовідповідь від актора.

"Цікаво, скільки мільйонів людей отримали цю ж фотографію від Джареда Лето після того, як він поділився номером з шанувальниками?

Це особливий номер для його численних шанувальників", – пише інтернет-користувачка cosmic_wraith7.

"Це НЕ ЙОГО НОМЕР. Він не відповідає ні на чиї дзвінки або повідомлення. Це автоматизований бот!", – пише інтернет-користувач у відповідь дівчині, яка запитала, чи можна поговорити з Джаредом з Бразилії.

Джаред Лето поділився своїм номером у мережі: фанати божеволіють від щастя - фото 382200

Деякі шанувальники вирішили зателефонувати за вказаним номером.

"Хей, це я, Джаред, і це правильний номер. Мене зараз тут немає, але відправ мені СМС, і я відповім тобі", – каже Лето за допомогою автовідповідача.

"Нарешті набралася сміливості і зателефонувала Джареду за вказаним номером. Це спрацювало. Я дуже здивувалася, коли почула гудки, і здивувалася ще більше, коли почула його голос. Я МАЛА ПОЧУТИ ЙОГО ГОЛОС. ТЕ, ЯК ВІН ЗВУЧИТЬ ТЕЛЕФОНОМ. Я знаю, що це просто запис, але не псуйте мені момент, добре?"

Джаред Лето поділився своїм номером у мережі: фанати божеволіють від щастя - фото 382199

Хоча Джаред не відповідає особисто на дзвінки та повідомлення, багато фанатів залишилися задоволені.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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