Дивіться, як Дженніфер Еністон лякає людей, які говорять, що люблять Фібі

Популярна голлівудська актриса Дженніфер Еністон, котра нещодавно отримала премію SAG за свою роль у серіалі "Ранкове шоу", стала ведучою одного з випусків The Ellen Show. Там вона розправлялася з усіма, хто любить Фібі, а не Рейчел.

Сама ж Еллен Дедженерес буцімто поїхала для того, аби отримати нові водійські права.

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У рамках же програми Еністон відвідала знімальний майданчик серіалу "Друзі", де фотографуються туристи, які відвідують студію Warner Bros. у Лос-Анджелесі.

Актриса ховається за тим самим диваном у кав'ярні Central Perk і вискакує з-за нього, до смерті лякаючи відвідувачів туру, які геть зовсім ні про що не здогадуються.

Дивіться, як Еністон лякає туристів:

Як добре, що їй не спало на думку приходити на роботу до тих, хто погано про неї висловлюється. Ви ж пам'ятаєте "Шоу Оля", на якому Оля Фреймут навідувалася до своїх хейтерів, аби перепитати, що ж стало причиною такого ставлення до ведучої.

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