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Ефектні тату на долонях, на які наважиться не кожен (фото)

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Тату на долонях - фото 1
Тату на долонях

Татуювання на долонях, як і на шиї, подобаються далеко не всім, однак відчайдухи з радістю обирають оригінальні малюнки. Зацініть найкрутіші тату на долонях, які варті вашої уваги!

Долоні є доволі складним місцем на тілі для тату-майстрів, адже мають особливу текстуру та схильні до "вицвітання", тому їх вважають доволі недовговічними. Однак професіонали не відмовляються від такого виду мистецтва та дивують незвичайними артами. Від тривимірних до мінімалістичних - зацініть тату на долонях.

І ще: Momondo об'єднав людей зі всього світу спільним тату: дивовижне відео

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Читайте також: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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