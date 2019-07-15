Ефектні тату на долонях, на які наважиться не кожен (фото)

Татуювання на долонях, як і на шиї, подобаються далеко не всім, однак відчайдухи з радістю обирають оригінальні малюнки. Зацініть найкрутіші тату на долонях, які варті вашої уваги!

Долоні є доволі складним місцем на тілі для тату-майстрів, адже мають особливу текстуру та схильні до "вицвітання", тому їх вважають доволі недовговічними. Однак професіонали не відмовляються від такого виду мистецтва та дивують незвичайними артами. Від тривимірних до мінімалістичних - зацініть тату на долонях.

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