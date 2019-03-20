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Білі татуювання, які нагадують магічні руни: фото

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Білі татуювання - фото 1
Білі татуювання

Чимало людей надають перевагу кольоровим або чорним татуюванням, а от білі малюнки на тілі мають своєрідний вигляд. Зібрали найкрасивіші білі тату, які схожі на чарівні руни.

Білі татуювання не такі помітні, як зображення з іншими кольорами, тому не так користуються популярністю. Однак чимало майстрів створюють зі світлими фарбами особливі тату, від яких важко відвести погляд. До того ж, білі татуювання, зазвичай, витончені і дуже стримані за звичайного освітлення.

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Ідеї для білих тату / mirkosata - фото 315568
Ідеї для білих тату / mirkosata
Ідеї для білих тату / brittanylynngraves - фото 315569
Ідеї для білих тату / brittanylynngraves
Ідеї для білих тату / may15tattoo - фото 315570
Ідеї для білих тату / may15tattoo
Ідеї для білих тату / playground_tat2 - фото 315571
Ідеї для білих тату / playground_tat2
Ідеї для білих тату / prettysimpletattoos - фото 315572
Ідеї для білих тату / prettysimpletattoos
Ідеї для білих тату / whiteinktattoo - фото 315573
Ідеї для білих тату / whiteinktattoo
Ідеї для білих тату / dasleitbild - фото 315574
Ідеї для білих тату / dasleitbild
Ідеї для білих тату / tattoobydodie - фото 315575
Ідеї для білих тату / tattoobydodie
Ідеї для білих тату / oldtowntatu - фото 315576
Ідеї для білих тату / oldtowntatu
Ідеї для білих тату / pati.san.martin - фото 315578
Ідеї для білих тату / pati.san.martin
Ідеї для білих тату / aliatheginger - фото 315579
Ідеї для білих тату / aliatheginger

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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