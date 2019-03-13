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Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями

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Тату-майстри Південної Кореї - фото 1
Тату-майстри Південної Кореї / Tim Franco

У Південній Кореї робота тату-майстрів технічно вважається незаконною, адже мало хто вирішує здобути медичну освіту для прикрашання людських тіл. Фотограф показав, як виглядають підпільні корейські татуювальники.

Знайомтесь, Тім Франко (Tim Franco) – 37-річний французько-польський фотограф, який працює та мешкає у Південній Кореї. Чоловік фокусуються на мінімалізмі та документальній зйомці, а також співпрацює з відомими виданнями. Нещодавно він представив проект під назвою "Незаконне чорнило" (Illicit Ink), у якому показав портрети підпільної спільноти тату-майстрів Південної Кореї.

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Як пояснює Тім, незрозумілий південнокорейський закон робить татуювання технічно незаконними, але це не перешкоджає збільшенню кількості таємних салонів. Історія тату у Кореї займає фактично віки, адже ще моряки прикрашали себе моторошними фігурами, щоб відлякувати монстрів, які жили у воді. А під час династії Чосон тату використовували для позначення розбійників за певні злочини, а також рабів у якості вічного знаку покарання. Вже у 20-му століття південнокорейські банди, яких надихнула японська якудза, почали так виділяти своїх побратимів. Ця доволі темна історія мистецтва й створила негативний образ малюнків на тілі.

Як виглядають корейські татуювальники - фото 313911
Як виглядають корейські татуювальники / timfranco.com/tattoo/korea/culture/portrait

Щоправда, сучасне покоління корейців вже під впливом моди, зірок та закордонних трендів, вважає татуювання позитивною частиною себе. Щоправда, заборона в країні досі працює. Тому фотограф зробив чорно-білі портрети тату-майстрів, які вирішили кинути виклик законам та культурним стандартам.

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313909

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313910

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313912

Як виглядають корейські татуювальники / timfranco.com/tattoo/korea/culture/portrait

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313913

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313915

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313914

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313916

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313917

Незаконна краса: як корейці прикрашають себе татуюваннями - фото 313918

Джерело всіх фото: timfranco.com/tattoo/korea/culture/portrait

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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