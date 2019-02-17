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Тату-майстер показав життя троянди на 70 людях: відеофакт

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Татуювальник з Угорщини показав цикл троянди на людях - фото 1
Татуювальник з Угорщини показав цикл троянди на людях / instagram.com/balazsbercsenyi

Талановитий татуювальник з Угорщини залучив 70 осіб, щоб показати цикл життя троянди. У кожного з них, з'явилось тату з певним моментом квітки. Зацініть!

Знайомтесь, Балаш Берцені (Balazs Bercsenyi) – багатогранний угорський тату-майстер, який живе та працює в одному з найбільших міст країни Печ. Хлопець навчався у Лондоні, а також приєднався до колективу Bang Bang в Нью-Йорку, розвиваючи свою пристрасть та уміння до мистецтва прикрашати людей тату.

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Нещодавно він вирішив показати один з особливих проектів: цикл троянди. Для цього Балаш залучив 70 осіб, які отримали шматочок з певним етапом життя популярної квітки. А результат опинився на відео. Виглядає справді захопливо:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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