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Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва

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Витончені роботи тату-майстра зі Стамбула - фото 1
Витончені роботи тату-майстра зі Стамбула / instagram.com/alianilercel

Талановитий турецький тату-майстер створює ефектні чорно-білі татуювання, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Ані Аніл Ерцель (Ali Anıl Erçel) – талановитий тату-художник зі Стамбула. Він відомий своїми індивідуальним стилем, адже поєднує мінімалізм та реалізм, а також створює тату на основі грецької міфології та зображень квітів та тварин.

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З 2014 році він почав відвідувати багатьох художників та їздити на збори тату-майстрів по всьому світу. Тому не дивно, що Ані постійно самовдосконалюється, а за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 66 тисяч осіб.

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297911

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297912

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297913

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297914

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297915

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297916

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297917

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297918

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297919

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297920

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297921

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297922

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297923

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297924

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297925

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297926

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297927

Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва - фото 297928

Джерело всіх фото: instagram.com/alianilercel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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