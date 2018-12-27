Чорно-білі тату турецького майстра, які нагадують витвори мистецтва

Талановитий турецький тату-майстер створює ефектні чорно-білі татуювання, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Ані Аніл Ерцель (Ali Anıl Erçel) – талановитий тату-художник зі Стамбула. Він відомий своїми індивідуальним стилем, адже поєднує мінімалізм та реалізм, а також створює тату на основі грецької міфології та зображень квітів та тварин.

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З 2014 році він почав відвідувати багатьох художників та їздити на збори тату-майстрів по всьому світу. Тому не дивно, що Ані постійно самовдосконалюється, а за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 66 тисяч осіб.

Джерело всіх фото: instagram.com/alianilercel

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