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Коронавірус Карантин

Тато розіграв доньку, але краще це не повторювати (відео)

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Пранк над дитиною - фото 1
Пранк над дитиною

Пранки над дітьми є доволі популярним явищем не лише під час карантину, коли у дорослих надто багато вільного часу з малечею. Але цей розіграш не варто повторювати вдома!

На платформі Reddit користувач з ніком AksTheGreat поділився епічним відео з пранком над донькою, яке за лічені години піднялось у тренди. Ролик зібрав понад 9 тисяч переглядів та більше як сотню коментарів.

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Річ у тому, що креативний татусь вирішив розіграти свою дочку. Він вилив перед нею трішки води на підлогу, дав дитині виделку та посперечався, що зможе витерти воду до того, як малеча штрикне його столовим прибором. Доволі сумнівний пранк, на щастя, завершився успішно. Але більшість коментаторів не рекомендують його повторювати самостійно.

Big brain Dad from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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