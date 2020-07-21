Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно

Том Картіс з Лондона робить Instagram набагато веселішим. На сторінці "Що я намалював" тато двох дітей показує, що було б, якби дитячі малюнки стали реальністю. Його візуалізації лякають і смішать водночас!

У Тома двоє синів – 11-річний Дом та 8-річний Ел. Британець фотографує веселі й креативні малюнки своїх та не тільки дітей, щоб втілити їх у життя. Результат – і жахливий, і кумедний.

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Реалістичні зображення з дитячих малюнків тато робить за допомогою Photoshop. Зараз в його активі вже понад 300 таких ілюстрацій, а на їх основі чоловік видав книгу "Things I Have Drawn". То що ж намалювали його сини і як би це виглядало в реалі – дивіться у фотодобірці:

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