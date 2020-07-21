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Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно

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Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 1

Том Картіс з Лондона робить Instagram набагато веселішим. На сторінці "Що я намалював" тато двох дітей показує, що було б, якби дитячі малюнки стали реальністю. Його візуалізації лякають і смішать водночас!

У Тома двоє синів – 11-річний Дом та 8-річний Ел. Британець фотографує веселі й креативні малюнки своїх та не тільки дітей, щоб втілити їх у життя. Результат – і жахливий, і кумедний.

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Реалістичні зображення з дитячих малюнків тато робить за допомогою Photoshop. Зараз в його активі вже понад 300 таких ілюстрацій, а на їх основі чоловік видав книгу "Things I Have Drawn". То що ж намалювали його сини і як би це виглядало в реалі – дивіться у фотодобірці:

Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416800
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416813
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416822
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416798
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416796
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416791
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416792
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416793
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416794
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416802
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416805
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416806
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416808
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416810
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416811
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416816
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416818
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416801
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416805
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416820

Дістається не тільки тваринам, а й людям та навіть вигаданим персонажам:

Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416819
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416828
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416789
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416803
Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно - фото 416809

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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