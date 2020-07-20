Несподівана зустріч оленя і кота підкорила мережу (відео)

Тварини не просто так підкорюють тренди мережі, адже їхня поведінка та вигляд часто викликають сміх і здивування. І запис зустрічі домашнього кота з оленем не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився незвичайним відео, яке за 7 годин піднялось у топи, зібравши понад 18 тисяч балів.

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А все тому, що головними героями запису є рудий кіт та дуже заінтригований олень. Вочевидь, рогатий не підозрював про існування пухнастиків, тому проявив цікавість та вирішив понюхати кота. Домашній улюбленець також скористався шансом дізнатись, хто ж навпроти. На щастя, зустріч пройшла успішно, але користувачі дуже здивувались такій комунікації.

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