Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся з дружиною Alyosha: щемливе фото

Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся з дружиною Alyosha / instagram

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя з перших повномасштабного вторгнення ворожих військ на наші землі відправився захищати Україну. Тепер же артисту вперше за близько 130 днів війни випала можливість провести час з сім'єю.

Так, Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся зі своєю дружиною, співачкою Alyosha. Зворушливим кадром артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Додамо, що заради цієї довгоочікуваної зустрічі Alyosha вернулася до Києва зі США, куди разом із їхніми трьома дітьми поїхала після 24 лютого.

На знімку зіркова пара позує в одному з київських парків. Alyosha одягнена у білий сарафан з яскравим принтом, а Тополя приміряв білу сорочку. Вони обіймають одне одного та щасливо посміхаються.

Київ. Ранок – сто тридцять восьмий. Настрій – люблю. Місяць – жити заради. Фото на прощання. Хтось у USA, а хтось у Харків. Хорошого польоту, кохана. Слава ЗСУ! Слава Україні! – підписав знімок Тарас Тополя.

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