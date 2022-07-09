Полякова та Єфросиніна пояснили, чому не ведуть власне шоу українською мовою

Співачка Оля Полякова та шоувумен Маша Єфросиніна у новій серії свого проєкту "Дорослі дівчата" розповіли, чому не перейшли на українську мову. Це питання доволі часто з'являється під випусками зірок, тож нарешті з'явилась відповідь.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова навіть зі щільним графіком з благодійними концертами знаходять час для власного проєкту "Дорослі дівчата", де підіймають актуальні теми для жінок. Новий випуск вони почали з мовного питання, яке часто виникає у їхніх глядачів.

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Тому зірки пояснили, чому не перейшли на українську мову у шоу. За їхніми словами, шанувальники вже звикли до того, що знаменитості не добирають слів та ведуть програму у своїх легкій манері, ділячись тим, що їм спадає на думку. Через це зараз їм легше записувати "Дорослих дівчат" саме російською.

Тому, що ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською: і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова, ваших улюблених "Дорослих дівчат", – розповіла Полякова.

Єфросиніна доповнила, що зараз вони майже всюди перейшли на українську, але поки не можуть так швидко та красиво викладати свої думки, щоб проєкт залишався таким же.

Оля співає українських пісень, я перевела свій Instagram, коли я можу виправити помилки, поміркувати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось тригерне та животрепетне, у мене, наприклад, не виходить. Не виходить жартувати, і в нас нема цієї хімії, – зауважила ведучі.

Тому поки що зірки домовились, що українською будуть відповідати на питання від україномовних глядачів. Вони також наголосили, що розуміють агресію до російської.

instagram.com/mashaefrosinina

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