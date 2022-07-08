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Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"

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Тополя розповів, як Антитіла відшили російських коміків - фото 1
Тополя розповів, як Антитіла відшили російських коміків / instagram.com/antytila_official

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, як колись отримав пропозицію від коміків з російського телеканалу. Звісно ж, українська команда показала своє ставлення до країни-агресора.

Фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя зараз долучився до лав ЗСУ, але не припиняє ділитись своєю творчістю. Нещодавно він розповів в шоу "Орестократія" про те, як потролив коміків з пропагандистського телеканалу. Варто зауважити, що гурт ніколи не їздив у РФ та не заробляв на ринку країни-агресора. Тому, коли близько року тому російські гумористи звернулись до них, то отримала гідну відповідь.

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ТНТ запускав новий проєкт комедійний, якийсь крутий, його робила команда "Камизяки". У них там прям купа грошей, усе клас. І вони звернулися до нас, бо хотіли зробити основною піснею цього проєкту наш трек "Бери своє". Ми сказали: "Так, добре, робіть. Ми вам зараз скидаємо рахунок – оплатіть нам, будь ласка, одразу на Збройні сили України, – розповів Тополя.

Звісно ж, після цього росіяни забули про свою пропозицію. Таким чином лідер гурту "Антитіла" пояснив, що у них саме таке ставлення до РФ та російського ринку.

Повне інтерв'ю Тараса Тополі:

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