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Леся Нікітюк зніматиме новий сезон тревел-шоу Le Маршрутка в умовах війни
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Українська шоувумен Леся Нікітюк об'їздила значну частину України в рамках проєкту "Le Маршрутка". І під час війни телеведуча вирішила відновити зйомки свого тревел-шоу.
Старт зйомок шоу Леся Нікітюк анонсувала на своїй сторінці в Instagram. Імовірно, у новому сезоні "Le Маршрутка" телеведуча покаже зруйновані російськими окупантами міста, і те, як зараз живуть люди.
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На фото, яким Леді Ле проілюструвала анонс, телеведуча разом із водієм Богданом позує на тлі тієї самої маршрутки, яка постраждала від ворожих обстрілів, поряд також стирчить снаряд, що не розірвався.
Ми готуємося до зйомок Ле Маршрутки 3 сезон. Це буде непросто з огляду на реалії, в яких ми з вами живемо. Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. Віримо у ЗСУ! – написала Нікітюк.
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