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Тарантіно засмутив фанатів його кінотворчості: нових фільмів не буде

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10 фільм Тарантіно не скоро вийде на великі екрани - фото 1
10 фільм Тарантіно не скоро вийде на великі екрани / gettyimages

Режисер Квентін Тарантіно поділився планами на найближче майбутнє під час заходу Британської кіноакадемії у Лондоні. Перш ніж приступити до створення останнього фільму, режисер збирається дописати книгу, поставити спектакль, а також зняти серіал.

Тарантіно зізнався, що, як правило, після написання сценарію відразу ж приступає до зйомок фільму. Але з "Одного разу в Голлівуді" сталася заминка.

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Однією з причин, чому я був не готовий, стало те, що я був налаштований писати, – поділився режисер.

Виявляється, між написанням сценарію і зйомкою останньої картини Тарантіно встиг написати ще п'єсу та п'ять епізодів серіалу.

via GIPHY

Режисер повідомив, що не планує приступати до роботи над наступним фільмом у найближчому майбутньому.

Зараз я пишу книгу і сподіваюся, що через три місяці її закінчу, приблизно до березня, а потім, теоретично, можливо, я поставлю п'єсу і зніму серіал. І тільки до цього моменту я, швидше за все, почну думати про зйомки 10 фільму, – говорить Квентін.

Раніше в інтерв'ю з режисером Мартіном Скорсезе для журналу Гільдії режисерів Квентін Тарантіно розповів, що пише художній роман, де головний герой – ветеран Другої світової війни, якого розчарувало голлівудське кіно.

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Джерело: Variety
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