Тарантіно назвав улюблений фільм 2019 року, і він дуже моторошний

Режисер Квентін Тарантіно під час вручення почесних "Оскарів" розповів журналісту видання Deadline, який фільм вважає найкращим у році, що минає. Вибір Квентіна вельми несподіваний!

На його думку, найкращим фільмом 2019 року є хорор-катастрофа "Хижаки" про жорстоких алігаторів, які вселяють страх у людей під час урагану. Над картиною працював режисер Олександр Ажа.

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Дія хоррора відбувається у Флориді. Штат сколихнув потужний ураган, і всіх жителів евакуювали. Головна героїня не може зв'язатися з батьком, тому повертається додому, щоб відшукати його. У підвалі будинку вона знаходить пораненого батька, але під водою ховається дещо дуже страшне.

На сайті Rotten Tomatoes рейтинг хорора становить 82%. За словами Тарантіно, фільм вразив його в усіх сенсах "з точки зору чистого кіновиробництва".

А ви бачили стрічку "Хижаки"?

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