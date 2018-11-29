Тарантіно одружився вперше у житті: хто його обраниця

Цей шлюб став для 55-річного Квентіна Тарантіно першим / dailymail

Обраницею кінематографіста Квентіна Тарантіно стала ізраїльська співачка.

Американський режисер Квентін Тарантіно одружився з 35-річною ізраїльською співачкою Даніелою Пік. Весілля пари відбулося в Лос-Анджелесі.

І ще: Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку

Режисер і співачка познайомилися в Ізраїлі в 2009 році. Тоді Тарантіно представляв свій фільм "Безславні виродки". Торік в Нью-Йорку пара відсвяткувала на вечірці заручини. Серед запрошених гостей були Ума Турман, Даян Крюгер і Харві Вайнштейн.

Цей шлюб став для 55-річного Квентіна Тарантіно першим. Раніше він недвозначно натякав, що пожертвував сім'єю заради роботи. Квентін Тарантіно відомий за фільмами "Кримінальне чтиво", "Убити Білла", "Мерзенна вісімка" й за іншими.

Читайте також: Памела Андерсон знялася у провокативній фотосесії (18+)