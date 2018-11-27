Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку

  • 38
Багато хто не згоден з Шарліз Терон - фото 1
Багато хто не згоден з Шарліз Терон / haberturk

Актриса Шарліз Терон продемонструвала всьому світу, що виховує свого шестирічного прийомного сина Джексона як дівчинку.

Протягом останніх двох років Шарліз Терон разом зі своїм сином постійно з'являється на публіці, і шанувальники просто шоковані зовнішнім виглядом дитини.

І ще: Дочка Джекі Чана вступила у лесбійський шлюб: з'явилося фото

Справа в тому, що актриса одягає на Джексона тільки сукні та спідниці. Нещодавно актриса сама підтвердила, що у неї немає сина, і вона виховує двох дочок. Така заява пролунала від Терон в інтерв'ю виданню Elle. "Я дивлюся на своїх двох прекрасних дівчат, і мене переповнюють страхи, такі ж, як і у інших мам. Я хочу, щоб діти були в безпеці", – заявила актриса.

Багато хто не згоден з тим, що Шарліз Терон вирішила зробити з хлопчика дівчинку. Однак, потрібно зазначити, що Терон не єдина в Голлівуді, хто самостійно змінює стать своєї дитини. Раніше стало відомо, що схожа проблема спостерігається і в сім'ї Анджеліни Джолі.

Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку - фото 291689

Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку - фото 291690

Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку - фото 291691

Читайте також: Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі

Джерело: haberturk
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:49
  • 877
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 444
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 508
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз