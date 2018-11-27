Шарліз Терон виховує свого сина як дівчинку

Багато хто не згоден з Шарліз Терон / haberturk

Актриса Шарліз Терон продемонструвала всьому світу, що виховує свого шестирічного прийомного сина Джексона як дівчинку.

Протягом останніх двох років Шарліз Терон разом зі своїм сином постійно з'являється на публіці, і шанувальники просто шоковані зовнішнім виглядом дитини.

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Справа в тому, що актриса одягає на Джексона тільки сукні та спідниці. Нещодавно актриса сама підтвердила, що у неї немає сина, і вона виховує двох дочок. Така заява пролунала від Терон в інтерв'ю виданню Elle. "Я дивлюся на своїх двох прекрасних дівчат, і мене переповнюють страхи, такі ж, як і у інших мам. Я хочу, щоб діти були в безпеці", – заявила актриса.

Багато хто не згоден з тим, що Шарліз Терон вирішила зробити з хлопчика дівчинку. Однак, потрібно зазначити, що Терон не єдина в Голлівуді, хто самостійно змінює стать своєї дитини. Раніше стало відомо, що схожа проблема спостерігається і в сім'ї Анджеліни Джолі.

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