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Карантин Коронавірус

TARABAROVA зняла кліп, не виходячи з дому

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TARABAROVA - фото 1
TARABAROVA / instagram

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка виступає під сценічним ім'ям TARABAROVA, зняла перший онлайн-кліп. До такого незвичайного рішення зірка вдалася через карантин.

Ролик знятий на трек Найкрасівіша. NO STRESS. Відзначається, що співачка і танцівниці знімали себе самостійно, не покидаючи своїх квартир.

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Режисером кліпу стала Інна Грабар, організувавши ретельну підготовку. Учасники знімальної групи обговорювали образи і макіяж, повторювали танцювальні рухи, вибирали локації і ракурси виключно в онлайн-режимі.

Всі етапи пост-продакшну також виконані дистанційно. Прем'єра кліпу запланована на наступний тиждень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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