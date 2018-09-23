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Тарабарова похизувалася фігурою після пологів

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Світлана Тарабарова - фото 1
Світлана Тарабарова / Instagram

Українська співачка Світлана Тарабарова вперше після пологів, які пройшли два тижні тому, показала фото, де видно її фігуру.

На знімку артистка красується в чорній сукні. Фотографію виконавиця оприлюднила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Я мріяла одягти цей сарафан з травня місяця. Мами мене зрозуміють і не тільки мами", – прокоментувала фото Тарабарова.

Шанувальники в захваті від фігури співачки і пишуть, що після пологів виглядає артистка дуже добре.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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