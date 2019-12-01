TARABAROVA – Падає сніг: співачка вперше показала сина у новому кліпі

Українська співачка TARABAROVA вперше за довгий час потішила фанатів затишним кліпом на пісню "Падає сніг", у якому вперше показала свого маленького сина Івана. Дивіться відео онлайн та налаштовуйтесь на зимову атмосферу на Радіо МАКСИМУМ!

Одна із найсвітліших виконавиць в українському шоу-бізі Світлана Тарабарова потішила фанатів новим кліпом на новорічну пісню "Падає сніг", одним з головних героїв якого став її маленький син Іван. Це вперше за весь час, коли зірка показала обличчя малюка публіці.

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"Можливо, як будь-яка мати, я скажу дуже банальні речі: Іван – це диво, його посмішка робить мене щасливою. В нього очі батька та ямочки на щічках, але мій носик та характер. Існує багато забобонів з приводу того, чи показувати обличчя дитини. Ми із чоловіком довго вагалися, але все вирішив щасливий випадок – коли я написала дуже теплу новорічну пісню "Падає сніг", то одразу зрозуміла, що відео на неї теж мусить бути теплим, родинним. А коли пісню почув наш син – то одразу вперше в житті почав аплодувати, тож доля головного героя була вирішена миттєво", – поділилась сама співачка.

Також вона розповіла цікаві факти про саму зйомку, відзначивши, що обличчя сина приховували від чужих очей рік 2 місяці на 21 день. А от атмосферу вдалось зробити завдяки новорічному декору на площі у 280м2, а всього у зйомках вечірки брали участь 15 друзів Світлани.

Дивіться онлайн кліп TARABAROVA – Падає сніг:

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