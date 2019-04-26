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Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку

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"Знищити" запити можна за допомогою рукавички Таноса - фото 1
"Знищити" запити можна за допомогою рукавички Таноса / Popsugar

Напередодні прем'єри фінальної частини серії фільмів Месники головний лиходій стрічки Танос знищив половину результатів пошуку в Google. Про це активно пишуть користувачі мережі.

Якщо в пошуковий рядок сервісу ввести слово Thanos (або українською "Танос"), то в правій верхній частині сторінки поряд з фото з'являється зображення Рукавички Таноса.

І ще: Месники: Завершення: перші вражаючі рекорди в прокаті

Тепер вам треба просто на неї натиснути, пальці клацають, і половина результатів пошуку "перетворюються на порох". У фільмі Месники 3: Війна нескінченності божевільний Титан Танос зібрав всі Камені вічності в спеціальній рукавичці, і клацнувши пальцями знищив половину жителів Всесвіту.

Фільм Месники: Фінал вийшов в український прокат 25 квітня. Він є продовженням Війни нескінченності.

Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку - фото 324201

Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку - фото 324202

Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку - фото 324203

Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку - фото 324204

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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