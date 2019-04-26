Месники: Завершення: перші вражаючі рекорди в прокаті

Фільм компанії Marvel Studios "Месники: Завершення" вийшов у світовий прокат і відразу ж почав встановлювати касові рекорди. Очікується, що загальносвітові збори стрічки "Месники: Завершення" за перший вікенд складуть 900 мільйонів – 1 мільярд доларів.

Як відомо, збори на попередніх сеансах в середу, 24 квітня, у 25 країнах принесли рекордні 169 мільйонів доларів:

Австралія – 7 млн ​​доларів ;

; Філіппіни – 3,9 млн доларів ;

; Гонконг – 2,7 млн ​​доларів ;

; Тайвань – 2,6 млн доларів ;

; Таїланд – 2,4 млн доларів ;

; Малайзія – 2 млн доларів.

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Месники: Завершення дивіться онлайн офіційний трейлер:

Окремо відзначається Китай. У цій країні стрічка заробила неймовірні 107 мільйонів ​​доларів, що також є рекордом. У Північній Америці прем'єра фінальної частини "Месників" пройде одночасно в 4600 кінотеатрах. Очікується, що фільм стане найуспішнішим за попередніми продажами, а його збори за перший тиждень складуть не менше 300 мільйонів доларів.

Загальносвітові збори за перший вікенд складуть 900 мільйонів – 1 мільярд доларів. Аналітики кіноринку прогнозують, що стрічка зможе побити касовий рекорд "Аватара", який заробив майже 2,8 мільярда доларів.

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