Танкер Ever Given зняли з мілини у Суецькому каналі: відео

Контейнеровоз Ever Given, який застряг у Суецькому каналі, зняли з мілини. Він простояв там шість днів.

Контейнеровоз перебуває зараз під охороною. Як повідомляє транспортна компанія Inchcape Shipping, детальну інформацію про наступні кроки опублікують, коли вони стануть відомі. Поки невідомо, коли відновиться рух по судноплавному каналу.

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The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Ever Given був успішно знятий з мілини о 04:30 за місцевим часом, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що танкер Ever Given довжиною 400 метрів через сильний вітер сів на мілину вранці 23 березня і заблокував Суецький канал. Вперше його вдалося зрушити з місця через чотири дні операції. Для цього довелося поглиблювати дно навколо контейнеровоза і вивезти понад 20 тисяч тонн піску. У пробці, яка виникла через контейнеровоз, зібралося 369 суден, серед яких були й 25 нафтотанкерів.

#BREAKING

أنباء عن نجاح محاولة تعويم السفينة الجانحة في #قناة_السويس ... الحمد لله وحده pic.twitter.com/5kCd8UG7bU — أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) March 29, 2021

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