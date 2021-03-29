Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Танкер Ever Given зняли з мілини у Суецькому каналі: відео

  • 1
Танкер Ever Given - фото 1
Танкер Ever Given

Контейнеровоз Ever Given, який застряг у Суецькому каналі, зняли з мілини. Він простояв там шість днів.

Контейнеровоз перебуває зараз під охороною. Як повідомляє транспортна компанія Inchcape Shipping, детальну інформацію про наступні кроки опублікують, коли вони стануть відомі. Поки невідомо, коли відновиться рух по судноплавному каналу.

І ще: Як перевозили найбільшу автомобільну емблему Mercedes-Benz: фоторепортаж

Ever Given був успішно знятий з мілини о 04:30 за місцевим часом, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що танкер Ever Given довжиною 400 метрів через сильний вітер сів на мілину вранці 23 березня і заблокував Суецький канал. Вперше його вдалося зрушити з місця через чотири дні операції. Для цього довелося поглиблювати дно навколо контейнеровоза і вивезти понад 20 тисяч тонн піску. У пробці, яка виникла через контейнеровоз, зібралося 369 суден, серед яких були й 25 нафтотанкерів.

Читайте також: Незручно і небезпечно: на відео показали, як перемикаються передачі у нових Tesla

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини