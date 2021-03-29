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Танкер Ever Given зняли з мілини у Суецькому каналі: відео
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Контейнеровоз Ever Given, який застряг у Суецькому каналі, зняли з мілини. Він простояв там шість днів.
Контейнеровоз перебуває зараз під охороною. Як повідомляє транспортна компанія Inchcape Shipping, детальну інформацію про наступні кроки опублікують, коли вони стануть відомі. Поки невідомо, коли відновиться рух по судноплавному каналу.
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Ever Given був успішно знятий з мілини о 04:30 за місцевим часом, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що танкер Ever Given довжиною 400 метрів через сильний вітер сів на мілину вранці 23 березня і заблокував Суецький канал. Вперше його вдалося зрушити з місця через чотири дні операції. Для цього довелося поглиблювати дно навколо контейнеровоза і вивезти понад 20 тисяч тонн піску. У пробці, яка виникла через контейнеровоз, зібралося 369 суден, серед яких були й 25 нафтотанкерів.
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