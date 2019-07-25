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Танець шимпанзе у виконанні принца Гаррі розвеселив британців (відео)

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Принц Гаррі розвеселив Istagram - фото 1
Принц Гаррі розвеселив Istagram / Getty

Британські монархи мають чудове почуття гумору та вміють дивувати, а недавня витівка принца Гаррі поповнила список фанатів найповажнішої родини країни. Готові побачити дивацькі танці від внука Єлизавети ІІ?

Офіційний профіль герцога та герцогині Сассекських в соцмережі Instagram постійно поповнюється свіжими кадрами із найважливіших моментів життя. Нещодавно ж з'явилось кумедне відео з принцом Гаррі, яке зібрало понад 2 млн переглядів.

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Річ у тому, що нещодавно внук Єлизавети ІІ побував на зустрічі з людьми, які займають питаннями збереження планети для майбутніх поколінь, якою займалась доктор Джейн Гудолл зі своїм проєктом Гудолл Roots & Shoots Global Leadership gathering. Принц Гаррі вже знайомий з нею, тому вирішив повеселити публіку, показавши кумедний танець шимпанзе, якому Джейн навчила його ще у першу зустріч. Таке видовище викликало справжній захват не лише в учасників заходу, а й в користувачів мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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