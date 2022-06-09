ROXOLANA презентувала кліп на пісню "Тримайся", який зняла у Києві

Співачка ROXOLANA представила нову відеороботу на пісню "Тримайся". Так артистка вирішила підтримати українців під час війни росії проти України. Дивіться новий кліп!

Співачка та сонграйтерка ROXOLANA випустила відео на свою нову пісню "Тримайся", прем'єра якої відбулась місяць тому. Відео стало своєрідною присвятою українській столиці.

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У відео ROXOLANA гуляє улюбленими та впізнаваними вулицями столиці, а в пісні нагадує про найвідоміші меми останніх місяців, закликаючи усіх українців підтримувати одне одного. Нагадаємо, що прем'єра пісні "Тримайся" відбулась в одній з частин ЗСУ під час виступу співачки перед військовими.

Дивитися кліп ROXOLANA – Тримайся:

Слова пісні ROXOLANA – Тримайся:

Вже тобі відомо, що немає дня сурка,

А є лаконічно - Чорнобаївка.

Кажуть, двічі в одну річку не війдеш,

це 100 про

Але можна разів 10 на один аеродром.

Вони можуть забрати

Машинки і футболки.

Вони можуть забрати коралі і кросовки,

Але свободу в нас ніколи не забрати

І окупантів ми запрошуєм за грати.

Ми - незламні, ми - непереможні,

Хочу нагадати я це кожному і кожній.

Не тужіть, рідні, і пам’ятайте -

Україна - синонім Перемога, не забувайте.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь.

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І якби в моментах сумно не було,

Райдуга є після сильної бурі,

Світло є після темної ночі

І мир буде з нами, я знаю це точно.

Епічно тонула "Москва"

В той день як "Титанік"

І далі горітимете вона.

Ми без паніки

Будемо дивитися і кайфувати

Ну, і на фоні на пам’ять фотографуватись.

Збудуємо місто, збудуємо мости

Збудуємо майбутнє, там будем я і ти

Ми будемо як квіти, ми будемо цвісти

І як прийде до нас хтось, дамо ми їм піти

Листаю свою стрічку і в ній я бачу наше лице.

Я бачу допомоги сторіз і в мемах все.

Я бачу співчуття, але не на журбі акцент

І знаєте, я люблю нас за це!

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Щоб не було і не сталось,

Я тримаюсь, я просто тримаюсь

Кожного разу мене питають, як я?

Я відповідаю і я не вагаюсь:

Я себе в руки беру і тримаюсь

Я тримаюсь, я просто тримаюся.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.

І ти тримайся, бро,

І ти тримайся, сістер,

Допомагаєм ЗСУ

І ні хвилини, щоб присісти.

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