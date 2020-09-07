Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)

Вчора, 6 вересня, відбувся другий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Дмитро Танкович з Ілоною Гвоздьовою та Позитив і Юлія Сахневич. Втім, за крок від вильоту глядачі врятували учасника групи Mozgi і футболіста. Таким чином проєкт залишили ведучий Дмитро Танкович та вагітна Ілона Гвоздьова.

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"Дуже дякую! Це трохи швидше, ніж я планував, але з іншого боку, іноді краще яскравий сплеск, ніж довга історія. Я хочу подякувати Ілоні, насправді з нас вийшла чудова пара. Ілона прекрасний хореограф, вона змогла зробити так, що людина, яка ще позавчора насилу ходила, несподівано почала танцювати і це абсолютна правда. Я дійсно дуже дивно пересуваюся. Мої рухи іноді нагадують краба, якого випустили на берег вдалині від моря, десь в лісі. Але вона змогла зробити так, що я почав рухатися", – прокоментував свій виліт Танкович.

Дивіться, як виступила пара Дмитра Танковича та Ілони Гвоздьової у другому прямому ефірі:

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