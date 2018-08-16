Танці з зірками: оголошено ім'я останнього учасника 2 сезону

Естафета #танціззіркамиchallenge завершилася! 16 серпня стало відоме ім'я останнього – чотирнадцятого – учасника нового сезону шоу Танці з зірками 2018. І ним став ведучий Сніданку з 1+1 Руслан Сенічкін. Дивіться у відео, як це було!

У гості Сніданку з 1+1 завітали суддя проекту Танці з зірками Влад Яма та головний хореограф шоу Олена Шоптенко. Спершу вони представили танцівників нового сезону, які теж проходили кастинг. Отож, половинками зірок стануть Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Бєлявська, Олександр Прохоров, Юля Сахнєвіч, Марія Шмєльова, Максим Єжов та Яна Цибульська.

Опісля ж постало питання про те, що через відмову ведучої Валентини Хамайко від участі в шоу – місце останнього зіркового учасника залишилося вакантним. Тож просто в студії 1+1 танцівники проекту, а також Яма та Шоптенко передали естафету Руслану Сенічкіну, і він прийняв виклик.

Подробиці – у відео!

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