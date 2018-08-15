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Танці з зірками 2: відома телеведуча відмовилася від участі в шоу (відео)

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Валентина Хамайко - вагітна - фото 1
Валентина Хамайко - вагітна

Павло Зібров кинув виклик у Танці з зірками 2018 ведучій Сніданку, але Валентина Хамайко відмовила легендарному вусаню. У чому ж причина – дивіться у відео!

На своїй сторінці в соцмережах Валентина Хамайко опублікувала ролик, де повідомила про своє рішення не брати участь у проекті Танці з зірками. Вона має на це справді вагомі підстави!

Це цікаво: Усі учасники нового сезону Танців з зірками

Так, уже незабаром ведуча Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко вчетверте стане мамою, тому, попри велике бажання, танцювати не зможе. Вагітна зірка пообіцяла дивитися прямі ефіри разом з малюком і підтанцьовувати вдома, а також заінтригувала шанувальників проекту, не передавши естафету далі.

Відтак, ім'я останнього – 14-го зіркового учасника Танців із зірками все ще залишається таємницею.

Читайте також: Танці з зірками 2018: оголошені імена суддів нового сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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