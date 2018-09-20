Танці з зірками: Мішель Андраде відповіла на чутки про роман із Іраклі Макацарією

Учасниця проекту Танці з зірками Мішель Андраде вперше відреагувала на чутки про роман із конкурентом по паркету Іраклі Макацарією.

Чутки про роман Іраклі і Мішель ходять ще з першого ефіру, в якому співачка повідомила, що вона була б не проти поспілкуватися з екс-холостяком, але він повинен підійти до неї першим. Тим часом Макацарія говорив, що відкритий до нових відносин.

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Підопічна Потапа зізналася, чи вільне наразі її серце: "Зараз я зосереджена на творчості і проекті. Але, якщо на моєму шляху з'явиться гідний хлопець, моє серце відкрите. Змінюється світ навколо, змінююся я, стаю більш вимогливою до самої себе і до тих, хто поруч. Але головне, що я ціную, − це щирість", − говорить дівчина.

Іраклі та Яна

Співачка також розповіла про конкуренцію на паркеті: "Не люблю слово "конкуренція": воно відразу викликає у мене негатив. Можу сказати, що є сильні учасники, які з кожним ефіром показують прогрес. Нашу пару я також вважаю сильною і достойною фіналу. Лідери будуть визначатися з кожним наступним ефіром. Мені було б цікаво опинитися в фіналі з Анітою Луценко, Іраклі Макацарією і Ігорем Ласточкіним".

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