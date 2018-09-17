Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками після четвертого випуску / 1+1

Українцям показали 4 випуск шоу Танці з зірками, у якому одна пара покинула проект. Дізнайтеся результати голосування 16 вересня 2018-го!

У четвертому випуску Танців з зірками 16 вересня, зірки перетворювались у персонажів з фільмів, однак не всі зуміли впоратись із завданням.

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За результатами оцінок журі та глядацького голосування у 4 випуску шоу Танці з зірками, в зоні ризику опинилися пари Руслана Сенічкіна з Яною Цибульською, а також Микола Тищенко і Nana. Щоправда, глядачі все ж врятували ведучого ранокового шоу "Сніданок з 1+1".

Відтак, Танці з зірками 2018 покинули ресторатор Микола Тищенко та Nana, які станцювали запальний пасадобль.

А ви згодні з таким рішенням?

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