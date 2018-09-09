Леся Нікітюк показала фото у відвертому боді

Леся під час одного з попередніх ефірів серйозно травмувала лікоть / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка бере участь у проекті "Танці з зірками 2018", виклала в своєму Instagram нове спокусливе фото.

Під постом зірка розповіла про своє самопочуття після травми.

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Нагадаємо, Леся під час одного з попередніх ефірів серйозно травмувала лікоть, однак все одно продовжувала виступати. Унаслідок цього вона щодня отримувати численні питання від шанувальників про стан свого здоров'я. І вирішила порадувати фанатів новим знімком, на якому відображена в елегантному чорному боді, і похвалитися довгими стрункими ногами, а заодно і заспокоїти всіх.

"Спасибі всім, що часто цікавитеся здоров'ям моєї руки. Наразі вона повністю не розгинається і не згинається. Але зате дуже красиво звисає на стегні, рахує гроші і обіймає дорогих мені людей", – прокоментувала ситуацію Никитюк.

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