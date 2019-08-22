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Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу

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Пристрасна MARUV - фото 1
Пристрасна MARUV / instagram

Українська співачка MARUV, яка бере участь у танцювальному шоу Танці з зірками, "поставила" свого партнера на підбори.

Скандальна українська співачка MARUV знялася в еротичній фотосесії з партнером по шоу Танці з зірками.

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Пікантні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У парі з Ганною Корсун виступає Євген Дмитрієнко. Для зйомки зі співачкою чоловік надів шкіряні штани, високі нарукавники без пальців і черевики на величезних каблуках і платформі.

Танцюрист позує в цікавих позах з голим торсом. MARUV же вподобала латексне боді, чорні колготки з тигровим принтом і такі самі високі підбори. Нагадаємо, Танці з зірками повертаються на екрани вже 25 серпня, а на паркеті за перемогу будуть боротися 14 зіркових пар.

Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу - фото 349587

Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу - фото 349588

Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу - фото 349589

Танці з зірками: MARUV показала гарячі фото з партнером по шоу - фото 349590

Читайте також: Танці з зірками 2019: розсекречено пари нового сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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