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Танці з зірками 2019: розсекречено пари нового сезону
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Новий сезон шоу Танці з зірками 2019 стартує вже зовсім скоро, тому нарешті стало відомо, з ким будуть танцювати у парі українські знаменитості. Дізнавайтесь перші деталі на Радіо МАКСИМУМ.
Танці з зірками повертаються на екрани вже 25 серпня, а на паркеті за перемогу будуть боротися 14 зіркових пар. Хто ж буде дивувати глядачів у новому сезоні? Імена пар розсекретили та закритій вечірці, яка пройшла 21 серпня на території ВДНГ у Києві. Відзначимо, що порядкові номери знаменитості та хореографи отримають вже під час першого випуску.
Дізнавайся більше: Танці з зірками 2019: усі зірки нового сезону, які вийдуть на паркет
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Учасники шоу Танці з зірками 2019:
Олена Кравець (95 Квартал) та Макс Леонов (віцечемпіон світу в латиноамериканській програмі танців)
Даніель Салем (телеведучий) та Юлія Сахневич (хореограф, Одруження наосліп)
Михайло Кукуюк (актор кіно і театру) та Ліза Дружиніна (хореограф)
Ксенія Мішина (актриса) та Женя Кот (хореограф)
Серьога та Аделіна Делі (танцівниця)
MARUV (Анна Корсун) та Євген (Jay) Дмитрієнко (танцюрист)
Вікторія Булітко (Diesel шоу) та Дмитро Дікусар (танцюрист)
Володимир Остапчук (телеведучий) та Ілона Гвоздьова (хореограф)
TAYANNA (Тетяна Решетняк) та Ігор Кузьменко (танцюрист)
Олексій Яровенко (актор) та Олена Шоптенко (дворазова чемпіонка світу з бальних танців)
Ганна Різатдінова (гімнастка) та Олександр Прохоров (танцюрист)
Dzidzio (Михайло Хома) та Яна Цибульська (хореограф)
Надія Матвєєва (Все буде добре) та Валерій Шохін (хореограф)
Людмила Барбір (телеведуча) та Дмитро Жук (чемпіон України з бальних танців)
Дивіться перший випуск шоу Танці з зірками вийде на телеканалі 1+1 вже 25 серпня о 21:00.
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