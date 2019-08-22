Танці з зірками 2019: розсекречено пари нового сезону

Новий сезон шоу Танці з зірками 2019 стартує вже зовсім скоро, тому нарешті стало відомо, з ким будуть танцювати у парі українські знаменитості. Дізнавайтесь перші деталі на Радіо МАКСИМУМ.

Танці з зірками повертаються на екрани вже 25 серпня, а на паркеті за перемогу будуть боротися 14 зіркових пар. Хто ж буде дивувати глядачів у новому сезоні? Імена пар розсекретили та закритій вечірці, яка пройшла 21 серпня на території ВДНГ у Києві. Відзначимо, що порядкові номери знаменитості та хореографи отримають вже під час першого випуску.

Дізнавайся більше: Танці з зірками 2019: усі зірки нового сезону, які вийдуть на паркет

Учасники шоу Танці з зірками 2019:

Олена Кравець (95 Квартал) та Макс Леонов (віцечемпіон світу в латиноамериканській програмі танців)

Олена Кравець на шоу Танці з зірками

Даніель Салем (телеведучий) та Юлія Сахневич (хореограф, Одруження наосліп)

Даніель Салем на шоу Танці з зірками

Михайло Кукуюк (актор кіно і театру) та Ліза Дружиніна (хореограф)

Михайло Кукуюк на шоу Танці з зірками

Ксенія Мішина (актриса) та Женя Кот (хореограф)

Ксенія Мішина на шоу Танці з зірками

Серьога та Аделіна Делі (танцівниця)

Серьога на шоу Танці з зірками

MARUV (Анна Корсун) та Євген (Jay) Дмитрієнко (танцюрист)

Maruv на шоу Танці з зірками

Вікторія Булітко (Diesel шоу) та Дмитро Дікусар (танцюрист)

Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками

Володимир Остапчук (телеведучий) та Ілона Гвоздьова (хореограф)

Володимир Остапчук на шоу Танці з зірками

TAYANNA (Тетяна Решетняк) та Ігор Кузьменко (танцюрист)

TAYANNA на шоу Танці з зірками

Олексій Яровенко (актор) та Олена Шоптенко (дворазова чемпіонка світу з бальних танців)

Олексій Яровенко на шоу Танці з зірками

Ганна Різатдінова (гімнастка) та Олександр Прохоров (танцюрист)

Ганна Різатдінова на шоу Танці з зірками

Dzidzio (Михайло Хома) та Яна Цибульська (хореограф)

Dzidzio на шоу Танці з зірками

Надія Матвєєва (Все буде добре) та Валерій Шохін (хореограф)

Надія Матвєєва на шоу Танці з зірками

Людмила Барбір (телеведуча) та Дмитро Жук (чемпіон України з бальних танців)

Людмила Барбір на шоу Танці з зірками

Дивіться перший випуск шоу Танці з зірками вийде на телеканалі 1+1 вже 25 серпня о 21:00.

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