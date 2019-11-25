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Танці з зірками: Анна Різатдінова емоційно прокоментувала поразку у фіналі

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Анна Різатдінова танцювала з Олександром Прохоровим - фото 1
Анна Різатдінова танцювала з Олександром Прохоровим

Гімнастка Анна Різатдінова була фавориткою протягом усього сезону шоу "Танці з зірками", але у суперфіналі бронзова призерка Олімпійських ігор посіла друге місце. Такий результат засмутив спортсменку.

У фіналі проєкту "Танці з зірками" за перемогу боролися відразу три зіркові красуні: Анна Різатдінова, Вікторія Булітко та Ксенія Мішина. І хоча саме пара Анна Різатдінова та Олександр Прохоров отримала найвищі оцінки суддів, глядачі надали перевагу Ксенії Мішиній та Євгену Коту, які й стали переможцями шоу. Натомість гімнастка отримала срібло.

Як це було: Дивитись фінал Танців з зірками від 24 листопада

Це неприємно шокувало Різатдінову, яка після оголошення результатів не змогла стримати сліз. Згодом спортсменка емоційно прокоментувала результати фіналу, подякувавши всім за підтримку.

Мені, як спортсменці, звісно ж, дуже складно програвати. Але водночас я розумію, що наше срібло на вагу золота! Знаєте, я цілком задоволена зараз, тому що розумію, що ми зробили все, що від нас залежало, – поділилась Анна.

Також гімнастка подякувала своїм шанувальникам за підтримку та зізналась, що й гадки не мала, що зможе дійти до фіналу.

Я думала, що піду на ефірі так п'ятому. Спортсменів у нашій країні не знають ... але ви нас донесли на своїх ручках до фіналу, – написала Різатдінова під фото, на якому вона з Прохоровим тримає кубок.

А ви згодні з результатами суперфіналу Танців з зірками? Пишіть у коментах!

Читайте також: Усе, що треба знати про переможницю шоу Танці з зірками Ксенію Мішину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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