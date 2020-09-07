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Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
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Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 набирає обертів, і у неділю, 7 вересня, на телеканалі 1+1 вийшов другий випуск. Участь у цьогорічному шоу бере 14 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників і їхніх партнерів та дізнайтеся, хто покинув проєкт.
14 відомих особистостей продовжили боротьбу за перемогу на проєкті "Танці з зірками". У другому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Також крісло гостьового журі зайняв Ігор Ласточкін. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів.
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Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Олег Винник, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Дмитро Танкович, Слава Камінська, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян, Сергій Мельник та Alyona Alyona. Всіх цих зірок глядачі побачать і в другому випуску шоу, адже у прем'єрному випуску нікого не виганяють. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналися переможець минулого сезону проєкту Євгеній Кот та Іванна Онофрійчук, які зустрічали зірок на балконі.
Танці з зірками 2020, дивитись 2 випуск онлайн:
В кінці програми в зоні ризику опинилися три пари: Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, Позитив і Юлія Сахневич, Сергій Мельник і Аделіна Делі. У підсумку проєкт залишили ведучий Дмитро Танкович та вагітна Ілона Гвоздьова. Прощаючись Танкович сказав, що виліт відбувся швидше, ніж він планував, і подякував своїй наставниці.
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