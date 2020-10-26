Танці з зірками 2020 випуск 9 онлайн: дивитись відео виступів

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 продовжує вражати, і у неділю, 25 жовтня, на телеканалі 1+1 вийшов дев'ятий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 7 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті Танці з зірками. У дев'ятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняла відома телеведуча Маша Єфросиніна. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналися репер Потап з сином Андрієм Потапенком.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Сергій Танчинець та Сергій Мельник.

Танці з зірками 2020, дивитись 9 випуск онлайн:

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