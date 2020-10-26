Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)

Вчора, 25 жовтня, відбувся дев'ятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 7 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Сергій Танчинець і Яна Цибульська, Ольга Фреймут та Ілля Падзіна та Надія Мейхер і Кирило Васюк. За крок від вильоту Ольга Фреймут та Ілля Падзіна отримали імунітет, а дві інші пари мали виконувати танець за життя. Однак, зовсім несподівано Дарина Петрожицькая вирішила поступитися і попросила відпустити їх з Ігорем Галуненком. Вона пояснила таке рішення втомою і звернулася з проханням покинути проєкт і тим самим врятувати пари Надії Мейхер і Сергія Танчинця. Таким чином з шоу "Танці з зірками" після дев'ятого ефіру вилетіли Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко.

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Дивіться шоу результатів дев'ятого прямого ефіру Танців з зірками:

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