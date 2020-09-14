Танці з зірками 2020 випуск 3 онлайн: дивитись відео виступів

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 набирає обертів, і у неділю, 13 вересня, на телеканалі 1+1 вийшов третій випуск. Участь у цьогорічному шоу бере 14 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті "Танці з зірками". У другому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Також крісло гостьового журі зайняв Надя Дорофєєва. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів.

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Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Олег Винник, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Олексій Завгородній, Сергій Танчинець, Арам Арзуманян, Сергій Мельник та Alyona Alyona. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєднався співак Володимир Дантес.

Танці з зірками 2020, дивитись 3 випуск онлайн:

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