Танці з зірками 2020 випуск 13 онлайн: дивитись відео виступів

Четвертий сезон проєкту Танці з зірками 2020 продовжує вражати, і у неділю, 22 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов тринадцятий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 3 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті Танці з зірками. У тринадцятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняла шоувумен Леся Нікітюк. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналися співак Олег Винник та телеведуча Ольга Фреймут.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Юлія Саніна.

Танці з зірками 2020, дивитись 13 випуск онлайн:

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