Танці з зірками 2020: чому Влад Яма опинився у лікарні після виступу

Суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма покинув прямий ефір шоу через травму, яка трапилась з ним на виступі.

Відомий хореограф та один із суддів проєкту "Танці з зірками" Влад Яма опинився у лікарні під час танцю з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною та з її партнером Дмитром Жуком.

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Через травму йому довелось їхати до лікарні, оскільки трапилось щось із пальцем. Про це Яма розповів в Історіях на своєму профілі в соцмережі Instagram. За його словами, все вже в порядку, йому дали знеболюючі та скерували на рентген.

instagram.com/vladyama_official

Також про самопочуття Влада активно запитували у його дружини Лілії, тож вранці після ефіру вона також наголосила, що з хореографом все вже майже добре, перелому немає, однак рука перебинтована.

Нагадаємо, що так виглядав розкішний танець Влада Ями з Юлією Саніною та з Дмитром Жуком:

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