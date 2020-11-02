Танці з зірками 2020 випуск 10 онлайн: дивитись відео виступів

Новий сезон проєкту Танці з зірками 2020 продовжує вражати, і у неділю, 1 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов десятий випуск. За перемогу у шоу продовжує боротися 6 пар. Дивіться онлайн відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Відомі зіркові особистості та їхні партнери продовжили боротьбу за перемогу на проєкті Танці з зірками. У десятому випуску не лише судді оцінювали учасників, а й глядачі. Відзначимо, що журі проєкту вже традиційне: Григорій Чапкіс, Влад Яма та Катерина Кухар, проте крісло гостьового журі зайняла відома українська співачка Наталя Могилевська. Тому доля конкурсантів залежала не лише від балів експертів, а й фанатів. А от до ведучих Юрія Горбунова та Тіни Кароль приєдналися ведучі "Сніданку на 1+1" Руслан Сенічкін та Людмила Барбір.

До слова: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у десятому випуску (відео)

Нагадаємо, що участь у шоу беруть: Ольга Фреймут, Надія Мейхер, Тарас Цимбалюк, Санта Дімопулос, Юлія Саніна, Сергій Танчинець та Сергій Мельник.

Танці з зірками 2020, дивитись 10 випуск онлайн:

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