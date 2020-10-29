Надя Мейхер розповіла, як змінилася її фігура через Танці з зірками

Екс ВІА Гра Надія Мейхер, яка завжди славилася своєю красою, здивувалася, що її груди зменшилася. Крім того, артистка встала на ваги, які показали, що вона скинула цілих шість кілограмів (з 62 до 56).

Об'єм талії Надії тепер 65 см, стегон 94, а ось грудей 88 см. "Об'єм грудей став, о Боже, 88. А було набагато більше", – вигукнула Мейхер. Крім того, вона продемонструвала свої балетні навички, в тому числі і поперечний шпагат.

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Відзначимо, що задум і хореографія пасадоблю для тріо Надія Мейхер, Кирило Васюк, Даніель Салем були дуже складними. Танцівники допустилися ряду помилок. Зокрема, Кирило заплутався в подолі сукні Наді. Крім того, вони лише з третього разу змогли поставити Мейхер на повітряний місток. Але судді були лояльні до танцівників, лише Кухар розкритикувала ротову міміку екс ВІА Гри».

В результаті Надія і Кирило потрапили в зону ризику разом з Сергієм Танчінцем і Яною Цибульською. Але пари були врятовані несподіваним рішенням іншої учасниці.

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