Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у десятому випуску (відео)

Вчора, 1 листопада, відбувся десятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проєкту Танці з зірками. У зону ризику потрапили три зіркові пари. Дізнайтеся, хто покинув шоу.

За перемогу боролося 6 пар. Судді оголосили свої оцінки, глядачі провели своє голосування. Так, в результаті у зону ризику потрапили три пари: Сергій Мельник і Аделіна Делі, Сергій Танчинець і Яна Цибульська та Оля Фреймут з Іллею Падзіною. За крок від вильоту Сергій Танчинець і Яна Цибульська отримали імунітет, а дві інші пари мали виконувати танець за життя. Таким чином з шоу "Танці з зірками" після десятого ефіру вилетіли Оля Фреймут та Ілля Падзіна.

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Дивіться шоу результатів десятого прямого ефіру Танців з зірками:

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