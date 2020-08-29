МастерШеф 10 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу

29 серпня відбулася прем'єра шоу МастерШеф! Новий 10 сезон обіцяє нам показати яскраву трансформацію з аматора у справжнього професіонала на кухні. Дивіться онлайн 1 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На першому етапі МастерШеф 10 сезон буде кастинг, під час якого формуватимуть 50-ку кращих. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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Оновлені правила МастерШеф

10 сезон МастерШефу зазнає певних змін. Традиційно учаснику потрібно буде приготувати страву за 45 хвилин. Її він повинен буде не лише презентувати суддівській трійці, а й визначитися, до якої команди він планує долучитися у наступному етапі. Категорій буде три: м'ясо, риба та десерт. І, щоб потрапити з 50-ки до 20-ки потрібно буде перевершити своїх конкурентів в одній з цих категорій.

1 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 29.08.2020

1 випуск МастерШеф 10 сезону однозначно здивує глядачів. Трійку суддів дивуватимуть не лише неймовірними стравами, а й цікавими історіями. Спробувати своїм сили в новому сезоні вирішила хокеїстка, яка добряче налякала суддів подробицями своєї жорстокої гри. Родзинкою кастингу став перший темношкірий учасник. Також на проєкт прийшла мама в декреті, шахтар і поліціянтка. Дивіться, чи вдасться усім їм потрапити до 50-ки кращих і отримати білі фартухи.

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