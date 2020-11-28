МастерШеф 10 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

28 листопада вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 13 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 13 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

МастерШеф 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

МастерШеф 10 сезон 13 випуск: вибухове повернення профі

Новий випуск улюбленого кулінарного шоу МастерШеф стане справжньою несподіванкою для учасників. На кухню повернуться професіонали з 2 сезону МастерШеф. Професіонали: Едуард Канарян, Євген Грибеник, а також Олександр Цвігун. Аматори, щойно переступлять поріг кухні, побачать незвичайний пристрій – апарат су-від. Але на цьому сюрпризи не закінчуватимуться. Як ви вже зрозуміли, їх поділять на 3 команди, аби працювати під керівництвом іменитих профі!

13 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 28.11.2020

Але є одне малесеньке "але": потрапити до команди ментора буде непросто. Спочатку потрібно пройти невеликі 2 тестові завдання. За пів години кожному доведеться приготувати по 2 страви, які оцінюватимуть профі. Після кулінарного іспиту 3 команди займуться готуванням по 3 страви ресторанного рівня: закуску, основну страву, а також десерт. Ментори оберуть монопродукти, який має стати зіркою мінібенкету. Тож цікаво, що для аматорів підготують Сашко, Едуард та Женя.

Але і це далеко не все. Після битви титанів на учасників очікує ще один сюрприз від суддів МастерШеф. Сітки, столи, які розташовані у формі піраміди, дивні набори продуктів. Кому з аматорів усе це навіть у найгіршому жахітті не снилося?

Отже, Володимир Ярославський поставив завдання: кожен з учасників повинен приготувати по одній ідентичній страві. Здавалося б, нічого складного, правда? Працювати доведеться у 4 етапи – саме стільки рядів поверхонь підготували судді. Але на кожному з етапів поверхонь буде усе менше. На першому – 11, а на четвертому усього 2 місця для приготування їжі. Дивіться, хто буде спритнішим у приготуванні риби з пюре з цвітної капусти з маслом бер-нуазет, бобами едамаме та рибно-селеровим соусом. Ох, аж слинки потекли від цих смаколиків!

У 13 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

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